Covid-19 : quel profil pour les personnes les plus vulnérables ?

Lundi 2 mars, l'épidémie de Covid-19 continue s'étendre partout en France. Alors quel est le profil des personnes les plus exposées ? "Il s'agit des hommes, les plus de 60 ans, et les personnes déjà malades. Voilà le profil type de la victime du Covid-19 établi à partir des 1 000 premiers décès en Chine. Alors déjà malade, cela veut dire qui souffrait déjà de pathologies cardio-vasculaires, respiratoires, ou de diabète. L'autre facteur de risque est l'âge. Si un peu plus de 3% des sexagénaires succombent au virus, cela monte à 8% pour les 70-79 ans et même 15% des plus de 80 ans", explique le journaliste Julien Cholin sur le plateau du 19/20.

Un Covid-19 bénin chez les jeunes ?

Deux enfants en bas âge ont également été contaminés dans le sud de la France. "Mais leur état de santé ne suscite aucune inquiétude et c'est toute la différence. Plus les personnes contaminées sont jeunes, plus cela reste bénin. De la toux, de la fièvre : un simple rhume en apparence. Sur les cas répertoriés par l'OMS, 2% concernent les moins de 19 ans", poursuit le journaliste.

