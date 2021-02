Covid-19 : quel est l'impact des variants sur l'épidémie ?

Un an après les premiers cas de contaminations détectés en France, l'apparition de variants anglais, sud-africain et brésilien du Covid-19 inquiètent. Selon l'enquête de Santé Publique France du 27 janvier, les variants circulent en France avec une plus forte diffusion en Bretagne et dans le Grand-Est. Une disparité difficile à expliquer sur le territoire. "On revit une situation avec des clusters qui nous échappent, plus particulièrement des variants", explique l'infectiologue Benjamin Davido.



Le variant anglais progresse sur le territoire

La part du variant anglais progresse en France, mais le taux de reproduction du virus reste inférieur à 1. Il n'y a pas d'envolée de l'épidémie contrairement à ce que craignaient les scientifiques. Impossible de prévoir si l'épidémie va exploser ou non mais pour contrôler la situation, "les gestes barrières restent essentielles, ils sont valables quel que soit le virus en question, variant ou non", explique l'infectiologue Didier Pittet.

Le JT

Les autres sujets du JT