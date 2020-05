Covid-19 : quand les signes de la maladie sont toujours présents des semaines après l’infection

La récupération peut prendre du temps, après une infection Covid-19. Pour une jeune femme, trentenaire, monter les marches d’un escalier lui coûte encore, trois mois après avoir été malade. "Encore un peu d’essoufflement, parfois des pointes au coeur", raconte-t-elle. Pour ces symptômes qui persistent et qui l’inquiètent, elle vient consulter à l’hôpital. Elle demeure encore trop épuisée pour reprendre le travail.

Plus aucune trace de la maladie dans les poumons

"On avance avec la maladie", indique le docteur Hervé Pegliasco, pneumologue à l’hôpital européen de Marseille, dans le Bouches-du-Rhône. "Certains patients qui n’ont plus rien, plus d’image pulmonaire, plus rien, mais gardent un essoufflement, une fatigue", ajoute-t-il. Il n’y a pas que ces symptômes. Pour une production de France Télévisions Chloé Duval, atteinte elle aussi du Covid-19, le goût et l’odorat ne sont toujours pas revenus.





