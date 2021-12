Covid-19 : privés d’activités culturelles, les Belges traversent la frontière

Nos voisins belges ont instauré des restrictions pour lutter contre la propagation du Covid-19. Fermeture des cinémas et des salles de spectacle… Certains Belges viennent en France pour pouvoir profiter d’activités culturelles.

Si la Bruxelloise Laëtitia Roux a choisi Lille (Nord) comme destination pour son séjour, ce n’est pas le fruit du hasard. "C’est l’Europe, c’est chouette, on peut facilement traverser les frontières", souligne-t-elle. Lundi 27 décembre, la Belgique a instauré de nouvelles restrictions concernant les activités culturelles et les loisirs. Beaucoup de Belges ont donc décidé de traverser la frontière. "On a quand même eu peur qu’ils referment les frontières juste avant les fêtes", explique une ressortissant belge, à Lille.

Jusqu'à 80% de la clientèle lilloise

Les professionnels lillois, eux, accueillent avec plaisir ce regain de clientèle venant de Belgique, à l’image de ce responsable de restaurant : "On a quand même pas mal de Wallons, de Flamands, des Néerlandais aussi. Le week-end, c’est 80% de notre clientèle." Et la ville devrait continuer à attirer les touristes belges tant que des restrictions ne tombent pas côté français.