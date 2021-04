Covid-19 : près de 30 000 malades hospitalisés, dont plus de 5 400 en réanimation

Face à l'épidémie de Covid-19, la pression hospitalière reste forte, lundi 5 avril. Au total, 29 907 malades sont hospitalisés (contre 29 356 la veille, et 28 322 lundi dernier). Sur les sept derniers jours, 12 878 nouvelles admissions ont été enregistrées, rapporte Santé Publique France. Les services de réanimation, qui prennent en charge les formes les plus graves de la maladie, accueillaient lundi soir 5 433 patients (contre 5 341 la veille, et 4 974 lundi dernier). Au cours des dernières 24 heures, 197 nouveaux décès ont été enregistrés (185 la veille).

Du côté des contaminations, 10 793 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Un chiffre habituellement plus bas le lundi, en raison de tests moins nombreux durant le week-end. Dimanche soir, Santé Publique France avait annoncé 66 794 cas supplémentaires. Mais ce niveau élevé s'expliquait par un rattrapage des données non-transmises samedi.

Quant à la vaccination, 9 351 329 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19, soit environ 14% de la population française, annonce le ministère de la Santé dans son point quotidien. Parmi elles, 3 142 151 personnes ont reçu une seconde dose.