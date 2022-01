Covid-19 : près de 19 000 classes fermées, le plus haut niveau de fermetures depuis le printemps 2020

Plus de 450 000 cas sont confirmés chez des élèves et 30 000 au sein du personnel de l'Education nationale.

Alors que le gouvernement a annoncé un possible allègement du protocole sanitaire à l'école après les vacances de février, près de 19 000 classes étaient fermées en raison du Covid-19 jeudi, selon les chiffres communiqués vendredi 21 janvier par le ministère. Plus de 450 000 cas de Covid étaient confirmés chez des élèves et 30 000 parmi le personnel de l'Education nationale.

Dans le détail, le nombre de classes fermées s'est établi à 18 786 jeudi, un nouveau plus haut niveau de fermetures depuis le printemps 2020, après 14 380 la semaine dernière. Ce chiffre regroupe les classes qui sont fermées en raison de cas de Covid-19, et celles qui le sont du fait des absences non remplacées d'enseignants. Cela représente 3,56% des 527 200 classes du pays.

Avant Noël, 2 970 classes étaient fermées

Avant les vacances de Noël, seules 2 970 classes étaient fermées, puis ce chiffre est remonté rapidement après la rentrée sous l'effet de la vague Omicron, malgré la suppression de la règle d'une fermeture de classe pour trois cas de Covid.

Le protocole sanitaire dans les écoles a évolué plusieurs fois depuis début janvier. Les élèves cas contacts à l'école doivent désormais se soumettre à seulement trois autotests, l'obligation de présenter un test antigénique ou PCR ayant été supprimée.