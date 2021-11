Covid-19 : "Prendre au sérieux les signes pour éviter des mesures bien plus contraignantes", estime Didier Fassin, anthropologue

Pour analyser avec un certain recul la crise sanitaire, Didier Fassin, anthropologue, médecin et professeur à l'Institut d'études avancées de Princeton et à l'EHESS, auteur de "Les mondes de la santé publique" aux éditions du Seuil, était l'invité du 23h de franceinfo, lundi 8 novembre.

Le monde est frappé par la pandémie de Covid-19 depuis plus d'un an et demi désormais. Le virus semble de nouveau se propager, notamment en Europe, où la prudence est de rigueur. Le froid est souvent évoqué comme explication. Est-ce justifié ? "On n'en est finalement encore qu'à un hiver, le prochain va bientôt débuter. On était parti sur l'idée qu'il s'agissait d'une épidémie qui allait s'arrêter après le premier été. Puis, on a eu l'espoir de la vaccination, qui a eu des effets remarquables", analyse Didier Fassin, auteur de Les mondes de la santé publique aux éditions du Seuil.

"On n'est pas sorti de la pandémie"

"Mais on constate aussi qu'on n'est pas sorti de la pandémie, qu'elle a des rebonds, qu'on est amené à prendre de nouvelles mesures", a poursuivi l'anthropologue et médecin, professeur à l'Institut d'études avancées de Princeton et à l'EHESS. Ce dernier évoque un parallèle avec la récurrence de la grippe chaque année, mais estime que le Covid-19 provoque une incertitude encore plus forte. "Des signes inquiétants se manifestent en Europe de l'Est, jusqu'à l'Allemagne. La France a des signes très modérés. Mais il faut les prendre au sérieux pour éviter des mesures bien plus contraignantes que nous avons connues par le passé."