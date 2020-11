Covid-19 : "Pouvoir envoyer les enfants au lycée ou au collège est vraiment une bonne chose", estime Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP

"Pouvoir envoyer les enfants au lycée ou au collège est vraiment une bonne chose", a insisté sur France Inter lundi 9 novembre Martin Hirsch. "On est prêts à faire du dépistage parmi les lycéens, avec des tests rapides, a assuré le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler aujourd'hui, pour faire en sorte d'avoir à la fois les bénéfices de la scolarité et peu de risque par rapport à leurs parents".

La décision du ministre de l'Éducation de réduire la capacité d'accueil des lycées à 50%, "j'en pense du bien", a déclaré Martin Hirsch. "Nous avons une préoccupation pour les réfectoires des lycées, comme pour les salles de restauration dans les hôpitaux ou les entreprises. C'est l'endroit le plus à risque, car on enlève son masque pour manger. Si on mange à quatre personnes rapprochées, il y a un risque de passer le virus".

Toutes les enquêtes le montrent, les réfectoires sont les endroits les plus compliqués. C'est la même chose quand vous mangez à plusieurs chez vous. Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP à France Inter

"Cette difficulté, il faut qu'on travaille pour trouver quels sont les bons messages, et qu'ils ne tombent pas dans l'absurdité", a expliqué Martin Hirsch qui a pris l'exemple du port du masque à la maison : "Ce n'est pas du tout absurde quand vous êtes cas contact".

"Ca risque d'être tourné en dérision, si on vous explique que vous devez avoir le masque 24 heures sur 24 à la maison. Il faut trouver les bons messages. Quand vous avez appris qu'il y a, dans votre lycée ou dans votre entreprise, plusieurs cas positifs, peut-être qu'il y a quelques jours pendant lesquels vous allez appliquer les gestes barrières à la maison", a-t-il insisté.