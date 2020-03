Covid-19 : pourquoi les enfants sont-ils moins touchés par le virus ?

Pourquoi les enfants sont-ils moins touchés par le Covid-19 ? "Sur une grande étude portant sur 44 000 cas analysés en Chine, seulement 1% concernait des enfants de moins de 9 ans et 1% les enfants et ados âgés entre 9 et 19 ans. Il y a plusieurs explications : on pense par exemple que les enfants ont un système immunitaire beaucoup plus performant que les adultes ou les personnes âgées. Autrement dit, s'ils croisent le virus, ils s'infectent, mais s'en débarrassent plus vite", indique le médecin Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures.

Limiter les contacts entre enfants et personnes âgées

"Il y a d'autres hypothèses : certains experts pensent que le poumon des enfants n'est pas encore assez mature pour que le virus s'accroche correctement, ce qui expliquerait pourquoi il n'y a pas de forme grave ou de décès chez les enfants. Enfin, beaucoup d'enfants vont probablement être infectés, mais n'auront pas de symptômes. Il faut donc être prudent si l'on côtoie des enfants. Ils peuvent quand même transmettre le Covid-19, notamment à des personnes âgées qui, elles, sont vulnérables. Il faut autant que possible réduire les contacts entre les enfants et les personnes âgées, surtout si elles sont fragilisées sur le plan immunitaire ou sur le plan général par une autre maladie", conclut-il.

Le JT

Les autres sujets du JT