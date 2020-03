Covid-19 : pourquoi les écoles sont fermées ?

Lundi 9 mars, plus de 1 800 établissements scolaires sont restés fermés dans les foyers français de l'épidémie de Covid-19, les départements de l'Oise, du Haut-Rhin et la ville d'Ajaccio, en Corse-du-Sud. Ils n'ouvriront pas pendant au moins les deux prochaines semaines pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Pour justifier cette mesure, le gouvernement s'appuie sur des recommandations des autorités de santé qui estiment que les plus jeunes, moins gravement touchés par la maladie, exposent davantage leur famille.

Un suivi de l'enseignement par Internet

"Il leur est extrêmement difficile de respecter l'ensemble des consignes et des gestes barrières qui sont indispensables à respecter pour freiner au maximum la progression du virus", a déclaré dimanche 8 mars le Premier ministre, Édouard Philippe. Pour garantir le suivi de l'enseignement à distance, des plateformes en lignes sont prévues par les rectorats.

