Covid-19 : pour rentrer en France, il faut désormais présenter un test PCR négatif

Depuis dimanche 24 janvier, les contrôles aux frontières ont été durcis, notamment pour tenter d’endiguer la propagation du variant anglais du Covid-19. Pour rentrer en France, les voyageurs doivent pouvoir justifier d’un test négatif datant de moins de 72 heures. À l’aéroport de Rome, lundi matin, Sophie Keslair Vinet, une Française s’apprête à embarquer. Elle a dû se plier à la nouvelle règle pour venir cinq jours à Paris, pour son travail. "Ça a été compliqué parce qu’on est prévenu un peu en retard", estime-t-elle.

Des contrôles stricts

En fin de matinée, l’intéressée, arrivée à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, a pu juger elle-même l’application du contrôle. "On a été contrôlé au niveau des tests à l’embarquement, ça a pris un petit de temps et on a été aussi contrôlé à la sortie de l’avion", témoigne-t-elle. La douane a également vérifié son identité et son test. Toutefois, pour l’heure, cette nouvelle règle ne concerne que les passagers maritimes et aériens.