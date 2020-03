Covid-19 : pour Emmanuel Macron, l'épidémie est "inexorable"

La crise sanitaire franchit un nouveau cap en France, avec l'annonce de trois morts et 138 nouvelles contaminations au Covid-19 jeudi 5 mars. Parmi les personnes décédées, il y a deux hommes. L'un de 73 ans, provenant de Crépy-en-Valois (Oise) et mort au CHU d'Amiens (Somme), l'autre de 63, originaire de l'Aisne et décédé à l'Hôpital de Soissons (Aisne).

Un passage au stade 3 inévitable ?

Si le nombre de virus continue d'augmenter dans les prochains jours, un passage au stade 3 de la crise sanitaire est fort probable. L'objectif de ce stade étant d'atténuer les effets de l'épidémie, une mobilisation totale du système de santé est requise, avec les médecins de ville en première ligne. Seuls les cas les plus graves seront hospitalisés, afin de ne pas saturer les lits de réanimation. Jeudi 5 mars, Emmmanuel Macron a estimé que "l'épidémie" était inexorable.

