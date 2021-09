Covid-19 : Port-de-Bouc, ville la moins vaccinée de France

Si la barre symbolique des 50 millions de Français ayant reçu leur première dose de vaccin a été franchie, il reste encore huit millions de personnes à vacciner. Des initiatives ont lieu chaque jour, comme dans le Vaucluse, où un vaccino-bus se rend devant les collèges ou les lycées. Mais de fortes disparités persistent selon les régions. La ville de Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, affiche l’un des taux de vaccination contre le Covid-19 les moins élevés de France.

Une personne sur deux non vaccinée

Dans cette ville d’un peu plus de 16 000 habitants, le passage par la case vaccin tarde à se faire. À ce jour, presque une personne sur deux n’a toujours pas reçu de dose. "Non je ne me suis pas fait vacciner. Je serais tentée par certains côtés car j’ai des barrières pour aller au restaurant et pour partir en vacances, mais après je me dis que ce n’est pas un facteur déclenchant", affirme une riveraine.