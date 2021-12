Covid-19 : plus de 94 000 cas positifs en 24 heures en France, un nouveau record

94 000. C’est un nouveau record de cas positifs au Covid-19 dénombrés vendredi 24 décembre. En outre, un autre chiffre a retenu l’attention : un million de tests PCR ou antigéniques ont été réalisés en France en ce réveillon de Noël. La flambée des cas inquiète, et les autorités sanitaires estiment que le variant Omicron devrait être majoritaire d’ici le jour de l’an. Les arrêts de travail dérogatoires, à savoir les personnes ne pouvant télétravailler ou qui doivent garder un enfant cas positif, ont été multipliés par sept.

Revoir les règles d’isolement ?

"Je vois bien la difficulté avec plus de 90 000 contaminés, d’isoler en moyenne une dizaine de cas contacts, ça fait quasiment un million de personnes en arrêt maladie. On voit bien qu’il va y avoir une désorganisation complète de l’économie très rapidement si on n’assouplit pas les règles", développe le Dr Jean-Paul Hamon, médecin généraliste. Le gouvernement a réduit le délai entre la deuxième dose et celle de rappel de cinq à quatre mois avec effet immédiat. 40 millions de personnes deviennent de fait éligibles. L'exécutif n’exclut pas de nouvelles mesures, et une révision des règles d’isolement pour les cas contacts, par crainte d’une désorganisation du pays en janvier.