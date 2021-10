Covid-19 : plus de 40 000 cas quotidiens au Royaume-Uni malgré la vaccination

M. Septembre, C. Madini, C. Dubrul, O. Briand, L. Soudre

À Londres (Royaume-Uni), il flotte un air d’avant-Covid dans une rue très animée de la capitale britannique. Les masques et les règles de distanciation sociale ont disparu. Les quelque 43 000 cas quotidiens ne semblent pas inquiéter la population, majoritairement vaccinée. Pourtant, dans le pays, le nombre de contaminations a atteint les mêmes niveaux qu’en décembre 2020, quand Boris Johnson a annoncé le troisième confinement britannique.

Une levée des restrictions trop rapide ?

En juillet, presque toutes les restrictions ont été levées. Pas de pass sanitaire au Royaume-Uni, et le masque n’est plus obligatoire, seulement recommandé dans certains lieux, comme le métro. À l’entrée des supermarchés, les clients ont le choix entre faire leurs courses avec leur masque ou non, et pour beaucoup, c’est sans. Des signaux contradictoires difficiles à suivre pour les Britanniques. "Le Royaume-Uni fait tout l’inverse des autres pays, notamment européens, et c’est pour ça que l’on fait face actuellement à l’un des plus hauts niveaux de contamination en Europe", estime Linda Bauld, professeure de santé publique à l’université d’Edimbourg.