Covid-19 : plus de 309 000 cas quotidiens recensés en moyenne ces sept derniers jours, un nombre jamais atteint depuis le début de l'épidémie

Un nouveau record hebdomadaire de contaminations. La France a enregistré 464 769 nouveaux cas de Covid-19 dans les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés par Santé publique France, mardi 18 janvier. Le décompte le plus important recensé jusqu'ici, qui date du lundi 10 janvier, faisait état de 368 000 nouveaux cas. Cela signifie que que 309 433 cas ont été recensés, en moyenne, chaque jour sur les sept derniers jours, un nombre jamais atteint depuis le début de la pandémie.

Evolution du nombre de nouveaux cas de Covid-19. (FRANCEINFO)

Les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, comptaient mardi 3 894 malades du Covid (dont 366 nouvelles admissions), contre 3 913 la veille et 3 969 le mardi précédent. Le nombre total de malades hospitalisés atteint 26 593, dont 3 503 ont été admis en 24 heures. Le mardi précédent, 23 371 personnes étaient hospitalisées.

Sur le terrain de la vaccination, plus de 53,6 millions de personnes ont reçu au moins une injection (79,6% de la population totale) et plus de 52,3 millions ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 77,6% de la population totale). Quelque 32,4 millions de personnes ont reçu une dose de rappel.