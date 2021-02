Covid-19 : plus de 23 000 contaminations en 24 heures, léger recul de la pression hospitalière

Plus de 23 000 cas de contaminations au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France, selon les données de Santé publique France publiées jeudi 4 février. Ce nombre de 23 448 personnes testées positives est en baisse par rapport à la veille (26 362), mais reste sur un plateau élevé, fluctuant entre 20 000 et 26 000 depuis janvier. Le taux de positivité est stable, à 6,7%.

En 24 heures, 360 personnes ont été emportées par cette maladie à l'hôpital (contre 358 la veille), ce qui porte le bilan des morts à 77 952 depuis le début de l'épidémie.

Deuxième jour de repli à l'hôpital

La situation reste tendue sur le front des hôpitaux, qui accueillent actuellement 27 766 patients (-187 par rapport à mercredi et -263 par rapport à mardi). Parmi eux, 3 240 malades sont soignés dans les services de réanimation (-27 et -30). Lors des précédentes vagues, le nombre de patients en réa avait atteint 7 000 au printemps et 4 900 à l'automne.

"Aujourd'hui, six malades sur dix accueillis dans nos services de réanimation sont des malades de la Covid, ce qui oblige nombre de nos hôpitaux à décaler des soins moins urgents pour libérer des lits", a déclaré le Premier ministre Jean Castex, en conférence de presse, en fin de journée. Les autorités sanitaires craignent une saturation hospitalière, mais à ce jour, la situation "ne justifie pas" un nouveau confinement, a-t-il estimé.

Jeudi soir, 1,766 million de personnes avaient reçu au moins une première dose et 189 000 un rappel, a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran.