Covid-19 : plus de 2 000 patients en réanimation, une première depuis mai

Un nouveau seuil a été franchi. Le nombre de malades du Covid-19 actuellement en réanimation a dépassé lundi 19 octobre les 2 000 personnes, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis mai, selon Santé publique France. Par ailleurs, le nombre de décès attribuables à la maladie s'élève lundi à 146 (contre 85 dimanche), portant le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie à 33 623.

Au cours des dernières 24 heures, 269 nouveaux malades ont été admis en réanimation (contre 147 dimanche) et sur les sept derniers jours, ce sont 1 441 qui y ont fait leur entrée. Le nombre de patients atteints de la forme la plus grave de la maladie et actuellement hospitalisés dans un service de réanimation est de 2 090, soit 151 de plus que la veille.

Plus de 13 200 cas positifs recensés en 24 heures

La dernière fois que l'on a compté plus de 2 000 personnes en réanimation pour Covid-19 remonte à la mi-mai. Au pic de l'épidémie, en avril, plus de 7 000 malades étaient hospitalisés en réanimation, un nombre qui a fortement chuté jusqu'à fin juillet, avant de remonter progressivement. La France dispose d'un total de 5 800 lits de réanimation, a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi dernier.

La situation est particulièrement tendue en Ile-de-France : avec 605 patients lundi, en nette hausse par rapport à vendredi (528), le taux d'occupation de lits en réanimation par des patients Covid a dépassé les 50% dans la région (54%), a indiqué l'Agence régionale de santé.

Le nombre moyen de nouvelles hospitalisations Covid-19 pour 100 000 habitants en Ile-de-France, du 12 octobre au 19 octobre 2020. (FRANCEINFO / SANTE PUBLIQUE FRANCE)

Par ailleurs au niveau national, le taux de positivité (proportion des tests positifs par rapport au total des tests effectués) continue de progresser rapidement, à 13,4%, contre 9% il y a seulement 12 jours et environ 4,5% début septembre. Le nombre de nouveaux cas en 24 heures s'est établi à 13 243.