Covid-19 : plus de 100 000 cas dans le monde

Le monde tente de faire face au Covid-19. Au total, ce sont plus de 100 000 cas qui ont été identifiés à plusieurs endroits de la planète. A Wuhan (Chine), épicentre de l'épidémie, les rues restent encore désertées. Les aéroports chinois sont toujours peu fréquentés même si la situation tend à s'améliorer. S'il y a eu plus de 3 000 décès dans le pays, le nombre de nouveaux cas confirmés n'augmente plus.

La Mecque moins fréquentée

Certains grands lieux de rassemblements sont forcément moins peuplés. En Arabie Saoudite, La Mecque, lieu de pèlerinage majeur de la religion musulmane, a réuni une foule moins importante vendredi 6 mars. La prière a été annulée dans certaines villes saintes comme à Kerbala en Irak. Une première depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. "C'est une prévention utile pour éviter la propagation du virus", estime un passant.