Covid-19 : Renault affiche une perte historique de 8 milliards d'euros en 2020 à cause de la pandémie

Renault dans le même bateau qu'Air France-KLM. ALors que la compagnie aérienne annonçait jeudi une perte de 7,1 milliards d'euros en raison de l'épidémie de Covid-19, le constructeur automobile a dévoilé vendredi 19 février ses résultats pour l'année 2020. Le groupe au losange a enregistré une perte de 8 milliards d'euros, selon un communiqué de la firme. Cette perte s'explique principalement par la contribution du partenaire japonais Nissan, détenu à 43% par Renault, qui l'a pénalisé à hauteur de 4,9 milliards d'euros. De son côté, Renault a vu ses ventes plonger de 21,3% sur l'année, avec moins de trois millions de véhicules vendus sur un marché automobile en chute libre.

"L'année 2021 sera difficile"

Le groupe avait enregistré au premier semestre une perte de 7,3 milliards d'euros. Mais il a limité la casse au second semestre, avec une perte de seulement 660 millions d'euros et un chiffre d'affaires en recul de 8,9%. Et d'après le directeur général, Luca de Meo, cité dans le communiqué, "l'année 2021 sera difficile, avec des incertitudes liées aux crises sanitaires ainsi qu'à l'approvisionnement de composants électroniques." Le groupe n'a d'ailleurs pas publié de prévisions pour cette année Déjà mal en point avant la crise, Renault avait annoncé fin mai 2020 un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans, prévoyant quelque 15 000 suppressions de postes dans le monde.