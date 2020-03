Covid-19 : pas de restrictions dans les transports en commun

En heure de pointe, difficile de ne pas respirer le même air que les quelques personnes massées autour de nous dans les transports en commun. Contre l'augmentation du nombre de cas en France, 191 selon le dernier rapport officiel des autorités sanitaires dans la soirée du 2 mars, le gouvernement n'a pas pris de mesures concertant les déplacements en bus, en métro ou dans les trains.

"Je me lave les mains plus souvent"

Alors, pour les usagers, il s'agit de faire le plus attention possible. "J'ai toujours du gel hydroalcoolique sur moi, je me lave les mains beaucoup plus souvent", explique une femme dans le métro parisien. Autour d'elle, certains ont opté pour un masque, bien que les médecins ne pensent pas que cela les protège. Pourtant, difficile d'imaginer changer de moyens de locomotion. Côté SNCF, depuis lundi, sont affichés dans les gares les conseils pour éviter la transmission.

