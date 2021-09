Covid-19 : par manque d'effectif, l'hôpital de Mulhouse a déclenché un plan blanc

L'hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin) est sous tension et a activé le plan blanc mercredi 22 septembre. Cela permet la déprogrammation d'opérations non urgentes. À l'origine de cette situation : une série de problèmes a commencé par la suspension de salariés non vaccinés. Certains d'entre eux ont manifesté devant l'établissement cet après-midi.

169 salariés sur 6 000 ont été suspendus

Au total, 169 salariés sur 6 000 ont été suspendus : cela représente moins de 3 % des effectifs. Mais cela s'ajoute à un manque chronique de personnel et un épuisement des soignants. C'est un constat que partage la direction et les syndicats. Lors de la première vague de l'épidémie, un hôpital militaire de campagne avait été déployé en appui sur le parking de l'hôpital. Plus d'un an et demi après, ce sont les questions d'effectif qui perturbent le fonctionnement de ce groupe hospitalier.