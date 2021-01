Covid-19 : où en est l’épidémie en Europe ?

Quelle est la situation épidémique en Europe, samedi 23 janvier ? “S’il l’on regarde la courbe de la tendance depuis Noël, il y a deux pays où la courbe des contaminations s’emballent”, indique Valéry Lerouge, journaliste France Télévisions, sur le plateau du 19/20. Il s’agit du Portugal, avec plus de 1 100 nouveaux malades du Covid-19 par jour et par million d’habitants, et l’Espagne. Cette dernière enregistre 750 nouveaux cas par jour et par million d’habitants, contre 300 en France.



La courbe diminue au Royaume-Uni



Si le taux reste fort au Royaume-Uni, la courbe s'infléchit depuis quelques jours, indique le journaliste. Depuis le début de la pandémie en Europe, la Belgique reste tristement à la tête du plus grand nombre de morts rapporté au nombre d’habitants. Elle totalise 1783 morts par million d’habitants et est suivie par le Royaume-Uni (1 416 morts / million d’habitants), l’Espagne (1 185) et la France (1 115).