Covid-19 : opération détection du variant Delta à Rennes

Opération dépistage dans ce quartier de Rennes (Ille-et-Vilaine). Avec la menace du variant Delta du Covid-19, plus transmissible, les autorités ne veulent manquer aucun cas. À l’intérieur de ces tentes jaunes, des tests antigéniques et sérologiques sont pratiqués sur les volontaires. Si les résultats sont négatifs, les habitants sont invités à se faire vacciner quelques mètres plus loin. Le parcours, rapide, a été mis en place par l’Agence régionale de santé.

Trois cas recensés

L’objectif est clair : éviter la propagation du variant sur tout le territoire. Déjà trois cas ont été recensés en Bretagne. "On sait bien maintenant, que l’on ne voit que la partie émergée de l’iceberg. Donc trois cas qui arrivent en Bretagne cela signifie que, malheureusement, il doit y en avoir d’autres qui sont passés inaperçus et que ce variant commence à circuler sur le territoire", indique Pascal Crépey, épidémiologiste. La vaccination reste l’unique solution pour éviter une reprise de la pandémie à la rentrée.