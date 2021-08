Covid-19 : onze millions d'habitants de la ville chinoise de Whuan ont été dépistés après une résurgence du nombre de cas

Aux grands maux les grands remèdes. Après avoir mobilisé plus de 28 000 soignants sur plus de 2 800 sites, les autorités de Wuhan (Chine) ont annoncé la fin d'une vaste opération de dépistage du Covid-19 chez onze millions d'habitants, lundi 9 août. Cette vaste opération a été menée après une résurgence du nombre des cas, plus d'un an et demi après que le coronavirus y a fait son apparition.

Samedi, Wuhan avait enregistré 37 cas transmis localement tandis que 41 porteurs asymptomatiques ont été découverts à l'occasion de la dernière série de tests, selon l'agence de presse Xinhua. Les autorités de la ville avaient annoncé la semaine dernière que sept cas de contamination avaient été découverts parmi les travailleurs migrants originaires d'autres provinces. Les tests débutés mardi permettent une "couverture complète" de toute la population de cette métropole à l'exception des enfants de moins de six ans et des étudiants partis en vacances, a déclaré Li Tao, un haut responsable municipal cité par l'agence de presse Xinhua.

Une file d'attente pour un dépistage du Covid-19 organisé dans un gymnase de Wuhan (Chine), samedi 5 août 2021. (STR / AFP)

La Chine avait pratiquement éradiqué l'épidémie il y a un an, après l'émergence du coronavirus à Wuhan fin 2019 et une première flambée qui avait entraîné un confinement extrêmement sévère de la population début 2020. Mais le nouveau variant Delta a désormais atteint des dizaines de villes, se répandant sur le territoire chinois après la contamination d'employés chargés du nettoyage des avions à l'aéroport de Nankin, dans l'est du pays.Les autorités ont décrété le confinement de la population d'agglomérations entières et pris des mesures comme l'interruption de liaisons de transport intérieures et l'organisation de dépistages massifs.

Pékin a également durci les restrictions sur les voyages des Chinois à l'étranger. Mercredi, les services de l'immigration ont prévenu qu'ils cesseraient d'émettre des passeports ordinaires et d'autres documents pour quitter la Chine pour des raisons "non impératives et non urgentes".