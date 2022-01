Covid-19 : "On arrive surement à un début d'issue du tunnel", estime Benjamin Davido après l'adoption du pass vaccinal

"Je pense qu'on arrive peut-être à un début d'issue du tunnel", a estimé dimanche 16 janvier sur franceinfo Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), après le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi instaurant le pass vaccinal pour les Français de plus de 16 ans.

"Nous allons, je l'espère, bientôt maîtriser cette maladie comme on maîtrise la grippe chaque année", a-t-il déclaré, en expliquant que "le pass vaccinal va permettre d'être un marchepied au bouleversement de la stratégie dans laquelle on conçoit cette maladie". "Au bout de deux ans d'épidémie, il va falloir se demander si on ne peut pas commencer à vivre avec une maladie endémique et changer complètement notre façon de voir les choses", ajoute Benjamin Davido, qui termine en appelant à "revoir notre stratégie de tests".