Covid-19 : nouveau renforcement des contrôles aux frontières

Qui sera concerné par ces nouvelles mesures ? "Tous les voyageurs qui arriveront d’un autre pays européen par avion ou par bateau devront présenter ce test, indique Julien Gasparutto, vendredi 22 janvier. Pour ceux qui arriveront par le train ou en voiture, les modalités restent à définir". Les travailleurs frontaliers et le transport de marchandises ne sont pas concernés.

Harmoniser les règles en Europe

L’objectif est de "limiter les voyages non-essentiels". "La mesure sera précisée demain dans un décret, ajoute le journaliste. La France emboîte le pas d’un certain nombre de pays européens et répond à l’appel de l’Union européenne qui a réclamé hier de limiter les déplacements en Europe et d’harmoniser les règles sur le continent." En Belgique, le gouvernement a annoncé dans la soirée du vendredi 22 janvier l’interdiction des voyages touristiques à l’étranger à partir de mercredi 27 janvier, alors qu’un premier cas du variant brésilien avait été détecté en Allemagne, rapporte enfin Julien Gasparutto.