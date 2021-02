Covid-19 : nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires de Dunkerque

Les écoles de Dunkerque (Nord) suivent un nouveau protocole sanitaire. Dans une école primaire le matin du lundi 15 février, la moitié des élèves est arrivée à 8h50, et l’autre moitié à 9h20. "On a été prévenu ce week-end par mail par les maîtresses, (…) si c’est ce qu’il faut, c’est comme ça, on fait avec", témoigne une maman. "Ça aurait été une bonne chose [de fermer, ndlr] quand même, à une semaine des vacances", admet quant à lui un père de famille qui se dit néanmoins prêt à "respecter les mesures".

Eviter le reconfinement

Du côté des collèges et lycées, la préfecture a pris la décision d’alterner entre les cours en distanciel et en présentiel. À une semaine des vacances, certains parents auraient préféré garder leurs enfants à la maison, mais cela aurait signifié un reconfinement local, ce que souhaitent à tout prix éviter les autorités.