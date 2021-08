Covid-19 : "Nous sommes en train de vivre une catastrophe humaine", déplore le directeur du CHU de Guadeloupe

Après la Martinique, la Guadeloupe va subir à son tour un durcissement des conditions de son confinement en raison de l'épidémie galopante de Covid-19 sur l'île. "Nous sommes en train de vivre une catastrophe humaine", a déploré mercredi 11 août Gérard Cotellon, directeur du CHU de Guadeloupe. Il s'est exprimé à l'occasion de la visite de Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, au centre hospitalier où la situation sanitaire s'est nettement dégradée.

Le ministre a annoncé des chiffres jamais vus sur le territoire français depuis l'apparition du Covid-19. "On ne sait plus où mettre les malades, on court après le train et ce n'est pas fini", a indiqué Gérard Cotellon.

"On fait forcément mal parce qu'il y a tellement de patients à voir, ils sont tous en détresse respiratoire, donc on court au plus pressé, c'est de la folie pour les personnels soignants." Gérard Cotellon, directeur du CHU de Guadeloupe à franceinfo

"Il y a beaucoup de détresses, beaucoup d'angoisses et les soignants sont aussi victimes de l'agressivité des familles parce qu'il y a de l'attente, c'est très compliqué, nous sommes en train de vivre en direct une catastrophe humaine", a répété le directeur du CHU de Guadeloupe.