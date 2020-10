Covid-19 : "Nous savons tous que les semaines qui viennent vont être des semaines très difficiles", juge le maire de Montpellier

Michaël Delafosse, dont la ville pourrait passer en alerte maximale, a jugé sur franceinfo qu'il y avait déjà des tensions importantes dans les hopitaux de sa ville.

"Nous savons tous que les semaines qui viennent vont être des semaines très difficiles", a martelé samedi 10 octobre sur franceinfo Michaël Delafosse, le maire socialiste de Montpellier, alors que la ville est sous surveillance, ainsi que Toulouse, avant un possible passage en zone d'alerte maximale pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué que le gouvernement se donnait trois jours, jusqu'à lundi, pour évaluer la situation dans ces deux villes. "Je pourrais espérer un petit peu", souligne Michaël Delafosse. "Mais nous mesurons collectivement que nous allons traverser des semaines difficiles face au Covid."

Tensions dans les hôpitaux

Le maire de Montpellier, qui s'est entretenu avec le directeur du CHU, rappelle "la situation de tension extrême de notre hôpital", ainsi que la "situation d'épuisement" des personnels soignants "très mobilisés". "Cela nous oblige à une très grande responsabilité en adoptant autant que possible les gestes barrières", lance Michaël Delafosse. "Il en va des gens qui nous sont chers, nos aînés, mais il en va aussi du personnel hospitalier que nous avons applaudi pendant le confinement et que nous ne devons pas exposer à une surcharge d'activité, parce que le virus circule de plus en plus."

Le chef du service de réanimation du CHU de Montpellier "parle de situations de grande tension", tient à préciser le maire de Montpellier. "Chaque jour, le nombre de patients s'accroît." "On doit être à l'écoute de ceux qui sont en première ligne sur la pandémie et on doit être conscient que les jours qui viennent, les semaines qui viennent, s'annoncent difficiles", estime Michaël Delafosse.

Le maire de Montpellier affirme qu'il doit y avoir aussi une "responsabilité" vis-à-vis "des acteurs économiques qui subissent des restrictions". Lundi matin, le conseil de la métropole, "avec l'ensemble des maires, va prendre des décisions pour accompagner tous les acteurs qui sont durement impactés par la crise, aide aux loyers, prêts à taux zéro, pour être aux côtés de ceux qui, économiquement, sont fragilisés par la situation".