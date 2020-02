Covid-19 : mesures de précaution dans les écoles en France

Une simple affiche à la porte des établissements scolaires ou un mail envoyé aux parents d'élèves. Partout en France, l'alerte au Covid-19 vient d'être lancée. Lundi 24 février, chaque famille a été informée de cette directive du ministère de la Santé: "Les personnes enfants et adultes ayant séjourné en Chine, Singapour, Corée du Sud, Lombardie et Vénétie en Italie doivent rester chez elles en confinement pendant 14 jours et ne peuvent pas se présenter dans les établissements scolaires durant cette période".

"On peut créer de la panique"

À Nice (Alpes-Maritimes), les 3 000 élèves d'un lycée sont encore en vacances. Les responsables de l'établissement préparent leur retour en imaginant tous les scénarios. Pour la Fédération des conseils de parents d'élèves de Paris, la possible mise à l'écart de certains élèves présente un danger. "On peut créer de la panique, de la crainte et des logiques de stigmatisation qu'il faut éviter coute que coute", explique Jean-André Lasserre, le président de la FCPE Paris.

