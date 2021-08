Covid-19 : malgré un taux d'incidence élevé, les hôpitaux moins surchargés en métropole

La barre des 30 000 nouvelles contaminations au Covid-19 a été franchie mercredi 11 août. Pourtant, contrairement au printemps, l'impact de cette quatrième vague est moindre sur les hôpitaux en métropole. "Le taux d'incidence est aujourd'hui de 236 cas pour 100 000 habitants, et pendant la troisième vague, ce chiffre a été atteint le 15 mars, or si on compare les données d'hospitalisations actuelles avec celles du 15 mars, on voit que la situation est moins inquiétante aujourd'hui", explique le journaliste Simon Ricottier sur le plateau du 19/20 de France 3, jeudi 12 août.



La conséquence de la campagne de vaccination

En effet, au 8 août, 690 personnes ont été admises à l'hôpital, contre 1 432 le 15 mars dernier. Pour les entrées en réanimation, les derniers chiffres sont de 159 personnes par jour, contre 329 au 15 mars. Même chose pour les décès dus au Covid-19 : 46 par jour actuellement, contre 241 au 15 mars. Selon les médecins, il s'agit de la conséquence directe de la campagne de vaccination.