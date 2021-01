REPORTAGE. Covid-19 : l’inquiétude grandit autour du foyer de contamination à l’hôpital de Dieppe

C. Sinz, K. Adda-Rezig, A. Husser, N. Sadok

C. Sinz, K. Adda-Rezig, A. Husser, N. Sadok France 2 France Télévisions

Le bilan s’alourdit à l’hôpital de Dieppe (Seine-Maritime) : 148 agents hospitaliers et 137 patients étaient contaminés par le Covid-19, vendredi 22 janvier. En quelques jours, presque tous les services de l’hôpital ont été touchés. “Ça a commencé il y a quinze jours dans deux services, la cardiologie et la pneumologie, raconte Bruno Ricque, cadre de santé au centre hospitalier et secrétaire général de la CGT de Dieppe. En quinze jours, ça s’est étendu comme une traînée de poudre".

21 infirmiers vont arriver en renfort

Alors que de nombreux professionnels de santé sont touchés, l’Agence régionale de santé a fait appel à la réserve sanitaire nationale. Vingt-et-un infirmiers devraient venir épauler les équipes du centre hospitalier de Dieppe, qui en raison de la baisse des effectifs, ont vu leur temps de travail augmenter.

Une situation délicate qui inquiète Nicolas Langlois, le maire (PC) de la ville. "Il faut que tous les moyens humains, tous les moyens sanitaires possibles soient déployés là où on en a besoin. Surtout, il est urgent qu’on accélère sur le vaccin", a déclaré ce dernier. À Dieppe, plus de 9% de la population est positive au Covid-19. Des tests sont en cours afin de détecter la présence éventuelle du variant anglais.

