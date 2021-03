Covid-19 : Lila Bouadma, réanimatrice en première ligne

Lila Bouadma a fait toute sa carrière dans un hôpital au nord de Paris. Après y avoir été interne en réanimation, elle est désormais professeure. Une maladie lui a fait perdre ses cheveux très jeune ; l'équipe ne le remarque même plus. Lila Bouadma est devenue professeure à 44 ans. Elle a pris en charge les premiers touristes chinois infectés par le coronavirus et hospitalisés en France. C'était le 28 février 2020, le jour de ses 49 ans : "On a fermé le service en triangle, mais en janvier, on ne se dit pas que ça va être ce qui s'est passé pendant cette année".

Les femmes en première ligne

La lutte contre le Covid-19 occupe ses jours et une partie de ses nuits, renforçant ses convictions de soignante. Lila Bouadma voulait devenir médecin dès l'âge de 9 ans, quand son frère a failli mourir. Fille et femme d'immigrés, elle a dû se battre. "Tant qu'il n'y a pas le sexe, ma tête ou mon origine sur un document, je peux avoir des bonnes notes. Quand c'est des concours devant un jury, ça pose un problème", explique la médecin. Lila Bouadma l'affirme : ce sont les femmes, infirmières et médecins qui sont en première ligne.

