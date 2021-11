Covid-19 : levée des restrictions aux États-Unis, le pays réouvre ses frontières

Depuis la crise sanitaire, les États-Unis avaient fermé leurs frontières. Lundi 8 novembre, le pays a décidé de lever les restrictions pour le plus grand bonheur des touristes.

Top départ à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (Val-d'Oise/Seine-Saint-Denis/Seine-et-Marne) ce lundi 8 novembre ! Les États-Unis ont rouvert leurs frontières. Elles étaient fermées depuis un an et demi aux voyageurs, notamment français. Désormais, les Français vaccinés ou en possession d'un test négatif de moins de 72 heures peuvent s'y rendre.

Certains Français sont soulagés

Le premier vol direction les États-Unis est parti lundi matin depuis Paris, peu après 8 heures. "Que du bonheur ! Vraiment, on attendait ça avec impatience. On y croira quand on sera dans l'avion", confie une femme. Certaines familles attendent les retrouvailles avec fébrilité. D'autres avaient hâte de reprendre les airs pour les affaires. À Roissy, ce lundi, 29 avions doivent partir pour l'autre côté de l'Atlantique. Avec la levée des restrictions, certaines agences de voyages retrouvent également enfin une bouffée d'air.