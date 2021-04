Covid-19 : les vols entre le Brésil et la France suspendus jusqu’à nouvel ordre

La France a décidé de suspendre, mardi 13 avril, tous les vols avec le Brésil jusqu’à nouvel ordre. En cause, la propagation du variant brésilien, plus contagieux et plus mortel.

À l’aéroport de Rio de Janeiro (Brésil), mardi 13 avril, ces passagers sont les derniers à embarquer pour Paris avant nouvel ordre. Pour contenir le variant brésilien, plus contagieux et plus mortel, le gouvernement français suspend toutes les liaisons avec le Brésil. Les voyageurs, préoccupés par cette annonce, sont soulagés de quitter le pays. "J’ai appris la nouvelle, j’ai appelé Air France et puis j’ai compris que le vol n’était pas annulé. Je suis partie dans le taxi sans savoir si je pourrais prendre mon avion", confie une femme.

Ajustement des vols

"Je suis vraiment soulagé parce que je dois être au Portugal un certain temps à l’avance pour les cours, donc c’est bien d’y être le plus tôt possible", indique un jeune homme. Jusqu’à présent, Air France effectuait 11 rotations hebdomadaires entre les deux pays. La compagnie a annoncé que d’autres vols seraient ajustés en fonction des consignes et que les passagers seraient informés individuellement.