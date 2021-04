Covid-19 : les variants et les passagers venus du Brésil inquiètent

La communauté internationale s’inquiète de la propagation des variants brésiliens du coronavirus qui résisteraient aux vaccins. Et il est toujours possible de voyager du Brésil vers la France.

Un millier de voyageurs par semaine arrivent en France du Brésil via l’aéroport francilien de Roissy-Charles-de-Gaulle. Pour ces personnes qui viennent pour motif impérieux, le test antigénique est obligatoire, mais pas de quarantaine imposée alors qu’au Brésil la situation est catastrophique. On y dénombre pas moins de 3 000 morts par jour du Covid-19. Les moins de 40 ans sont même sujets à des formes très graves.

Variants résistants aux vaccins ?

Pourtant, la frontière aérienne n’est pas fermée et les variants brésiliens du Covid-19 inquiètent beaucoup. Ces mutations résisteraient aux vaccins contrairement au variant anglais. Si ces variants se propagent en Europe, il faudra trouver un vaccin adéquat et certains redoutent une quatrième vague. Deux pays ont stoppé totalement les vols avec le Brésil : le Portugal et le Royaume-Uni.