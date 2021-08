Covid-19 : les vacanciers prennent d’assaut les centres de dépistage du littoral

Lundi 9 août, date d’entrée en vigueur de l’extension du pass sanitaire en France, les lieux de dépistage sont pris d’assaut à Fort-Mahon, dans la Somme. Sous une tente montée par la commune, un laboratoire missionné par la mairie teste à tour de bras. "La semaine précédente, j’ai fait 30 tests en trois heures, là, ça fait à peine deux heures et j’ai déjà fait plus du double", confirme une infirmière. Et la file d’attente ne cesse de s’allonger. Au total, plus de 200 vacanciers se sont fait tester, car trouver un lieu de dépistage sur le littoral relève quasiment de la mission impossible.

Éviter aux touristes de faire des kilomètres

L’une des pharmacies du centre de Fort-Mahon ne fait plus de tests depuis le début de l’été. "On en faisait dix par jour, là, on pourrait en faire 150 par jour, ce n’est pas possible pour nous", explique la pharmacienne de l’officine. Alors, pour la mairie, l’objectif du dispositif est simple : éviter aux touristes de faire des kilomètres pour se faire dépister. Face à la demande, le laboratoire envisage même un troisième créneau, avec un prochain tour de tests mercredi.