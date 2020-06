Covid-19 : les travailleurs contaminés demandent la reconnaissance du virus comme maladie professionnelle

Ce sont ceux qu'on a appelé "la deuxième ligne". Au plus fort de la crise sanitaire, les caissiers, les vigiles et les éboueurs ont continué de travailler et parfois été contaminés par le coronavirus. Leurs syndicats demandent qu'on leur accorde le statut de maladie professionnelle.