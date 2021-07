Covid-19 : les tests de dépistage sont en hausse en Corse

Devant le laboratoire Madonuccia, à Ajaccio (Corse-du-Sud), la file d'attente ne désemplissait pas. Le balai de véhicules était constant : touristes et insulaires sont tous venus réaliser un test PCR. Depuis plusieurs jours, les dépistés sont de plus en plus nombreux. Alors, le centre fait tout pour adapter ce flux de nouveaux venus.

Une hausse des cas contacts

"On est sur des prises de rendez-vous qui sont aux alentours des 650 par jour, plus tous les gens qui viennent sans rendez-vous, qui nous sont envoyés soit par l'ARS, soit la Sécurité sociale au niveau des cas contacts", explique un membre de l'équipe du laboratoire. Cette hausse de cas contacts est une conséquence directe de la nouvelle flambée de l'épidémie de Covid-19. Si les cas contacts se font plus nombreux, les tests de confort pour obtenir un passeport sanitaire sont encore majoritaires. Selon les données de Santé publique France, la Corse a connu une hausse de plus de 40% de tests entre la mi-juillet et la semaine du 19 juillet.