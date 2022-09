Covid-19 : les scientifiques s'inquiètent de l'apparition d'une nouvelle vague à l'automne

C'est un retour dont on se serait bien passé. Avec l'arrivée de l'automne, les scientifiques anticipent déjà une 8ème vague d'épidémie de Covid-19. Les experts s'inquiètent de l'apparition de variants plus transmissibles, car le virus n'en finit plus de muter. Alors que le BA.5 est majoritaire en France à 95 %, une nouvelle version fait son apparition : le BA.2.75. Identifié pour la première fois en Inde au mois de mai, le pays recense aujourd'hui 4 562 cas.



12 infections recensées en France pour l'instant

Sur le territoire national, on ne recense pour l'instant que 12 infections à ce nouveau variant. Mais avec la fin des congés estivaux, Santé publique France se veut vigilante, et rappelle l'importance des gestes barrières et de la vaccination. Le régulateur européen des médicaments a d'ailleurs validé l'entrée sur le marché de nouveaux vaccins Pfizer et Moderna, vendredi 2 septembre. Ces nouveaux variants ont été placés sous surveillance par les experts de l'Organisation mondiale de la santé.