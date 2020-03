Covid-19 : les salles de sport à l'heure de l'épidémie

Cours de musculation dans une salle de sport à Paris. Entre les contacts souvent rapprochés et la transpiration parfois abondante, malgré le nouveau coronavirus, les clients ne désertent pas, pour l'instant. "Ça me met en bonne santé, et comme ça, si j'attrape le virus, je peux le combattre", explique une cliente de la salle.

"Ça coûte de l'argent, c'est certain"

Mais en coulisse, la direction sort les grands moyens : plus de personnel, plus de passage. 1 500 m2 sont nettoyés deux fois par jour, avec une attention particulière pour les 50 machines. Dès l'entrée, désinfection des mains obligatoire pour tous les clients. Tout cela engendre de nouvelles dépenses pour l'entreprise qui doit donc rajouter à son budget 800 € par semaine. "Ça coûte de l'argent, c'est certain. Mais en situation de crise, c'est une dépense qui est nécessaire", explique Thomas Brenot, le directeur de la communication.

