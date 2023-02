Covid-19 : les règles de remboursement des tests évoluent à partir du 1er mars

Un reste à charge s'appliquera désormais pour les dépistages PCR et antigéniques. Les personnes les plus fragiles pourront continuer à bénéficier d'une prise en charge intégrale par l'Assurance-maladie.

Du changement dans le remboursement des tests de dépistage du Covid-19. A compter de 1er mars, le tiers payant s'appliquera pour les tests PCR et antigéniques, a annoncé mardi 28 février la Direction générale de la santé (DGS). Un arrêté en ce sens a été publié mardi matin au Journal officiel. Cette décision est justifiée par "l'amélioration de la situation sanitaire et l’allègement progressif des mesures de réponse à l’épidémie", précise la DGS.

Jusqu'ici, les tests étaient pris en charge à 100% par l'Assurance-maladie pour les personnes vaccinées et sans prescription médicale. Désormais, l'Assurance-maladie prendra en charge 70% du coût du test s'il est réalisé par un médecin ou un pharmacien, et 60% s'il est réalisé par un infirmier. "Pour la très grande majorité des assurés qui disposent d'une couverture complémentaire", le reste à charge de 30% à 40% "sera nul", assure la DGS. "Il en est de même pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire", ajoute la direction.

En revanche, les personnes les plus fragiles pourront continuer à bénéficier d'une prise en charge intégrale par l'Assurance-maladie. Il s'agit des patients en affection longue durée, des personnes de plus de 65 ans, des mineurs, des professionnels de secteurs médicaux et médico-social, des personnes bénéficiant d'une exonération au titre de l'assurance maternité et de celles faisant l'objet d'un dépistage collectif.