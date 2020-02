Covid-19 : les pharmacies en rupture de stock de masques

Du côté de Menton, dans les Alpes-Maritimes, c'est la ruée sur les masques de protection. Depuis les annonces inquiétantes en provenance de l'Italie, difficile de trouver une pharmacie qui en possède encore. "À 11 heures du matin, on avait vendu un peu près une centaine de masques et tout ce qui est gel antibactérien pour les mains. On a rechargé toutes les heures. On a vraiment été dévalisé", rapporte Christine Boulanger, employée dans une pharmacie.



Pénurie à Nice

Le problème, c'est que les grossistes sont aussi dévalisés et la pénurie se fait sentir, à Nice aussi. La faute à une désinformation du public : le masque dit "chirurgical" sert plus à ne pas contaminer les autres lorsqu'on est malade. Il n'empêche pas la contamination. Seuls les masques respiratoires type FFP protègent les porteurs pendant 8 heures environ. La meilleure recommandation reste de se laver les mains régulièrement.

