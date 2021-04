Covid-19 : les Pays-Bas mènent une expérience pour la réouverture des lieux publics

Le Keukenhof est l'attraction des Pays-Bas à chaque printemps. Ce célèbre parc de fleurs - l'un des plus grands au monde - ouvre pour la première fois depuis deux ans, pour le plus grand bonheur des visiteurs. "C'est un cadeau. On se sent très bien et en plus, il fait beau aujourd'hui", se réjouit une promeneuse. À l'image de ce parc, près de 500 lieux publics viennent de rouvrir leurs portes aux Pays-Bas. Louise et ses deux enfants ont choisi un zoo. Comme tous les visiteurs de plus de 12 ans, ils ont dû se faire tester avant de venir. Ce test gratuit n'est pas vraiment une contrainte selon eux. "Après notre test, on reçoit un mail dans les 10 minutes qui indique qu'on est négatifs, et ça nous donne un code", explique Louise.





Une expérimentation sur quelques jours



Cette expérimentation ne va durer que quelques jours et concerne aussi les cafés. Les clients vont servir de cobaye. À l'intérieur, des scientifiques vont étudier leurs déplacements grâce à des badges électroniques, qui permettent de déterminer la distance entre les gens et la durée qu'ils passent les uns avec les autres. Grâce à cette stratégie de test massifs, le gouvernement hollandais espère également déconfiner plus rapidement les lieux culturels.