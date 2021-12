Covid-19 : les nouvelles restrictions sanitaires annoncées par Jean Castex

La prise de parole de Jean Castex, lundi 6 décembre, est un dernier avertissement avant les fêtes de fin d'année. Le Premier ministre a insisté sur l'utilité de la vaccination et a appelé à la plus grande des prudences. "Cette situation veut que nous soyons lucides sans céder pour autant au moindre affolement. Si le nombre de cas est à nouveau très élevé, la situation n'est pas la même qu'il y a un an", a rapporté Jean Castex.

Sauver les fêtes de fin d'année

Selon les derniers chiffres de Covidtracker, le taux d'incidence serait de 430,6 pour 100 000 habitants avec 42 252 nouveaux cas et 2 066 personnes en soins critiques. Au coeur des préoccupations, les enfants, classe d'âge dont le taux d'incidence explose. Le protocole sanitaire dans les écoles a été renforcé. Dès jeudi 9 décembre, le masque ferra son grand retour dans les salles de classe mais aussi dans les cours d'écoles. Dans les bars et les restaurants, il n'y aura pas de nouvelles restrictions. Les discothèques seront fermées lors des quatre prochaines semaines. À quatre semaines de Noël, l'exécutif veut sauver les fêtes de fin d'année.