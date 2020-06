Covid-19 : les métros n'ont jamais étés aussi propres

Des agents d'entretien sur le pont jour et nuit

A Rennes, le Covid19 a changé la façon de travailler des agents d’entretien du métro. Chaque nuit, ces employés passent un virucide dans tous les recoins des rames. Dans les stations, les points de contacts sont aussi nettoyés sept à huit fois dans la journée. Parois, barres de maintien, tissus : tout est désinfecté. Un travail salué par les nombreux voyageurs, qui empruntent le métro chaque jour. « On a des bonjours qu’on n’avait pas forcément avant, des mercis, des "c’est bien ce que vous faites » explique avec son masque sur le visage, Patricia Leboucher, agent d’entretien ferroviaire.

[Déconfinement]

Une désinfection totale et quotidienne est réalisée dans les bus et le métro. Tous les points de contact sont nettoyés avec un virucide : barres de maintien, portes, sièges, escaliers, billetterie, valideurs,...

https://t.co/YfanD3z2aV#Rennes #Transport pic.twitter.com/54RaabrIs0 — ⭐ STAR me parle ⭐ (@STARmeparle) May 20, 2020

Un velours tueur de virus à Lyon

A Lyon, outre une désinfection quotidienne des stations et rames du métro, un tissu aux propriétés antivirales équipe les fauteuils de la ligne C. Conçu par une PME de la banlieue lyonnaise, ce velours traité permet une élimination des virus en une minute seulement. Comment ? Par photocatalyse, en utilisant les UV de la lumière qu’elle soit naturelle ou artificielle. Une innovation qui a également l’avantage d’offrir des propriétés auto-nettoyantes. " On intègre au cœur même du tissu des innovations pour le rendre déperlant, antibactérien, antivirus, et du coup, ça le rend aussi complétement propre " indique Laura Lyonnet, responsable des ventes de la sociéte Trajet. Des restaurants, aux hôtels en passant par les hôpitaux et les cinémas, ce tissu révolutionnaire pourrait devenir le meilleur allié des espaces publics. Des commandes en perspective, pour cette sociéte lyonnaise, qui devrait recruter une quinzaine de personnes, pour faire face à la demande.