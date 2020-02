Covid-19 : les mesures strictes semblent fonctionner en Chine

Selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé), il est impossible de prévoir la propagation du virus. En Chine, le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 continue d'augmenter, mais moins vite chaque jour. "Les contrôles sont de plus en plus stricts. À Wuhan par exemple, l'épicentre de l'épidémie, les habitants n'ont désormais plus le droit de sortir de chez eux. Cela veut dire que la nourriture, les médicaments, tout est acheminé en bas des résidences", rapporte la journaliste Justine Jankowski depuis Pékin (Chine).

"La tendance semble être à la baisse"

Dans la capitale, les personnes venant de l'étranger ou d'une autre province sont directement placées en quarantaine pendant deux semaines. "Le contrôle est de plus en plus strict, mais semble fonctionner. Il y avait hier trois nouveaux malades à Pékin, il n'y en a aujourd'hui plus qu'un. La tendance semble être à la baisse", conclut la correspondante Justine Jankowski.

Le JT

Les autres sujets du JT