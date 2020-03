Covid-19 : les médecins généralistes sont-ils prêts ?

À La Croix-Saint-Ouen, dans l'Oise, les habitants s'inquiètent. Dans cette commune de 5 000 âmes, quatre cas de Covid-19 ont été enregistrés. L'un des deux cabinets médicaux a été fermé après qu'un médecin a été contaminé. Benoît Reynald, lui, continue à recevoir les patients. Il reçoit ce jour une dame qui porte un masque et dont les symptômes pourraient être ceux du Covid-19. Des recommandations de la part des autorités sanitaires, ce médecin n'en a pas reçu. Il déplore un manque d'informations.

Un sentiment d'abandon de la part des autorités

Et ce n'est pas le seul problème. Pour se protéger et protéger les patients fragiles, il n'a que huit masques, qu'un confrère lui a donnés. Pour sa patiente, finalement rien d'inquiétant, mais s'il avait eu un doute, il l'aurait envoyée à l'hôpital, car à ce jour, aucun généraliste ne peut effectuer de test directement. Partout en France, dans les cabinets médicaux, les médecins tentent de faire au mieux pour éviter les risques de contagion. À Paris, une généraliste astique stéthoscope et poignées de porte après chaque consultation. Elle se sent démunie. Lundi 2 mars au soir, les syndicats de médecins libéraux réclament davantage de moyens et d'informations.

Le JT

Les autres sujets du JT