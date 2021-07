Covid-19 : les hospitalisations baissent mais les contaminations augmentent

Du mieux et du moins bien. Le nombre de malades du Covid-19 à l'hôpital et en services de soins critiques poursuit sa décrue, selon les données de Santé publique France publiées vendredi 10 juillet. Au total, 7 275 patients Covid sont hospitalisés (dont 147 nouvelles hospitalisations en 24 heures), contre 7 384 jeudi. Et 953 cas graves sont traités en services de soins critiques (dont 30 nouvelles admissions en 24 heures), contre 971 cas jeudi et environ 2 300 un mois plus tôt. Le nombre de patients en soins critiques à cause du Covid était passé sous les 1 000 mercredi, pour la première fois depuis le 23 septembre.

Mais si les chiffres de l'hôpital continuent de baisser, le nombre de cas, lui, a tendance à réaugmenter ces derniers jours, ce qui est attribué au variant Delta, plus contagieux. Selon Santé publique France, 4 580 nouvelles contaminations ont été enregistrées dans les dernières 24 heures, contre 4 442 la veille et environ 3 100 il y a une semaine.

Près de 40% de la population totalement vaccinée

Dix-huit nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures, portant le bilan total depuis le début de l'épidémie à 111 331 décès (dont 84 858 à l'hôpital).

Du côté de la vaccination, 35 556 011 personnes ont reçu au moins une injection (soit 52,7% de la population totale) et 26 850 994 personnes sont complètement vaccinées (soit 39,8% de la population).